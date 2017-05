By Alane Goldenアメリカには日本でいうJAFの代わりに「AAA(アメリカ自動車協会)」があり、自動車関係のトラブルが起きると駆けつけてくれます。ある男性がトラブルでAAAを呼んだところ、現場に駆けつけたAAAの職員もカギを車内に入れたままロックしてしまい、AAAに電話して来てもらうという笑い話のようなハプニングが発生しました。Upon arriving to help get my keys out of my car, the AAA guy locked his keys in his car and had to call AAA : funnyhttps://www.reddit.com/r/funny/comments/67mhh0/upon_arriving_to_help_get_my_keys_out_of_my_car/AAA worker helping a person with keys gets his own keys locked in his carhttp://mashable.com/2017/04/26/aaa-locked-keys-in-car/この問題に出くわしたのはredditのユーザー・potatoboy221氏。potatoboy221氏はある日、自動車のキーを車内に残したままドアをロックしてしまい、AAAに助けを求めたとのこと。すぐさまAAAの職員がトラックで駆けつけましたが、自動車を降りた職員も同じくキーを車内に残してドアをロックしてしまい、AAAの職員がAAAに電話して来てもらうことになったそうです。その時の様子を撮影した写真がコレ。AAAのトラックが2台並んでおり、ドアの解錠に対処しているのがわかります。potatoboy221氏が自分のトラブルを解決してもらうまでにどれくらいの時間がかかったのかなどは書かれていませんが、この投稿には「一般客向けの窓口に電話したのかな?」「同僚にスペアキーを持ってきてもらえばいいのでは」「2人目のAAA職員もドアをロックしてしまうループは起きなかったの?」といった当時の状況を想像する1300件以上のコメントが付けられています。なお、日本のJAFはAAAおよびカナダ自動車協会(CAA)と提携しています。JAF会員であれば、アメリカとカナダで自動車のトラブルに見舞われた場合に、海外サポートを受けることができので、知っておくと万が一に対処することができます。JAF|アメリカ自動車協会(AAA)・カナダ自動車協会(CAA)のサービスについてhttp://www.jaf.or.jp/inter/aaa-service/service.htm