01.

外向的な人:実行してから考える

内向的な人:考えてから実行する

02.

外向的な人:電話派

内向的な人:メール派

03.

外向的な人:体を動かす遊びが好き

内向的な人:頭を使う遊びが好き

04.

外向的な人:人に話しながら考える

内向的な人:ひとりでじっくり考える

05.

外向的な人:みんなでパーティー!

内向的な人:深い話がしたい

06.

外向的な人:たくさんの人と会うが好き

内向的な人:ひとりでいるのが好き

07.

外向的な人:実行者

内向的な人:プランナー

08.

外向的な人:広い交友関係がある

内向的な人:心を許せる親友がいる

09.

外向的な人:話すのが得意

内向的な人:聞くのが得意

10.

外向的な人:責任あるプロフェッショナル

内向的な人:創造力溢れるアーティスト

