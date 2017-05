ネット通販はとても便利ですが、お酒を飲んだときに注文するのは止めておくべきです。

大失敗した例をご紹介します。

People Shopped Online While Drunk And Regretted It Deeply

1.



「勢いで注文したシャワーカーテン」

2.



「酔っ払った友人がeBayで購入した絵画」

3.



「Amazonで買った猫ソファー……後悔はしてない」

4.



「100個も注文していたカエル用の帽子」

5.



「あの晩のオレよ、なぜだ?」

6.

[画像を見る]

「ポールダンサーなナマケモノのシャワーカーテン」

7.

[画像を見る]

「犬用ソックス……とりあえず不満はないみたい」

8.

[画像を見る]

「酔った妻が注文したもの。彼女は喜んでいる」

9.

[画像を見る]

「酔って購入した結果、ジュラ紀のパグを所有することになった」

10.

[画像を見る]

「ユニコーンのおなら」

11.

[画像を見る]

「このTシャツ」

(シンプソンズの作中に出てくるホーマーそっくりのキャラクター「ミスタースパーコル」)

12.

[画像を見る]

「酔っぱらってeBayで初めて買ったもの……」

13.

[画像を見る]

「トウモロコシのシャツ」

14.

[画像を見る]

「ブロンドのウィッグ」

15.

[画像を見る]

「別にトランプ支持者ではない」

16.

[画像を見る]

「機能的には悪くない」

17.

[画像を見る]

「注文したとき……寂しかったのかしら」

18.

[画像を見る]

「マクドナルドの注文も買ってきてくれたドミノピザの人、ありがとう」



以上、18点。

お酒を飲んだときは、インターネットで買い物をしないように気をつけましょう。