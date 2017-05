ディズニーオフィシャルホテルの一つ、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」では毎月月替りのスイーツをご用意🍁 今月は『9月限定!"マロン スイーツ&ベーカリー"』 秋の三大味覚の一つである栗🌰 和栗の優しい甘みを生かした3種のマロンスイーツがアナタに秋の訪れをお知らせます💌 【小ネタ】 日本の栗の生産量第一位ってどこかご存知ですか❓ 実はぼくの故郷の茨城県なんですよー☺️ その生産量は実に全体の1/4をも〆るんです🇯🇵 茨城は納豆やメロンだけじゃないかんねー🌰 #スイーツ王子 #茨城県鉾田市のメロン特命大使 #福島県国見町サポーター会長 #スイーツ #栗 #モンブラン #シェラトン #ホテル #マロンスイーツ #sweet #food

