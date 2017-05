警察に所属する動物といえば、ジャーマン・シェパードのような警察犬が真っ先に思い浮かびますが、ニュージーランドにはかわいいマスコット動物もいるそうです。

びしっと決めた制服姿をご覧ください。

New Zealand Police have a guinea pig for a mascot



おお、モルモット!

なんとかわいらしい警官でしょうか。

帽子や制服を身に着けていると、表情まできりっと見えるから不思議です。

この新人警官の活躍によって犯人が捕まるかは不明ですが、極悪人でもこのかわいらしさを前にしたら、心を緩ませる可能性が高まるかもしれません。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●権力に敬意を?



↑もふもふ警官が出動。



●非情な極悪人でも、このかわいさを前に犯行を止めると信じたい。



●面白い形の羊がいるもんだな。



●サイレンが最初から備わっている。「止まれ、でないとキーキー言うぞ」



●え、ほんとにいるの?



↑自分もそれを言おうと思った……。ニュージーランドにこんなのがいるなんて初めて聞いた。



↑これはニュージランド警察のFacebookにも記載されてるよ。ただし警察のマスコットであるとは明記されてなかったけど。



↑でも完璧なサイズの帽子と制服を着ているよ。マスコットじゃなけりゃ用意するかい?



↑殺人事件の容疑者なのかもしれない。



●私たちの国フィンランドではトナカイ警官がいるよ!

[画像を見る]



●ペルーを訪れたときは、この小さい動物がそこら中にいた。



モルモットにも警察の制服は似合うものですね。

犬のように直接役立つことはなくても、雰囲気を変える効果がありそうです。