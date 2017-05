「SEX AND THE CITY」を手掛けた米HBOが、ゲイの男性たちの恋愛模様を赤裸々に描いて話題を呼び、“ゲイ版「SEX AND THE CITY」”とも呼ばれているドラマシリーズ「LOOKING/ルッキング」のシーズン2の日本配信が決定。Huluが5月5日より独占配信をスタートする。

本作は、恋愛関係ではないが仲良しの3人の男たちを中心とし、友情、出会い、別れなど、多様化しているゲイライフをありのままに描いている作品。第1話冒頭から“出会いを求めに行く公園”で関係を持とうとする男性2人のシーンから始まったり、濃厚なキスシーンがあったりと現代の“何ら特別ではないゲイ男子”たちが登場している。

また本作の監督・製作総指揮のアンドリュー・ヘイ監督(代表作:映画『さざなみ』)を含め、シリーズに携わった脚本家やスタッフの半数以上が、今を生きるLGBTの人たち。さらに主人公のパトリックを演じているのは、ドラマ「glee/グリー」や映画『アナと雪の女王』クリストフ役声優などで知られるジョナサン・グロフ。彼自身もゲイであるとカミングアウトしている俳優だ。

シーズン1で、主人公のパトリックの元彼が結婚することに話に花を咲かせつつも、それぞれの恋愛事情を抱えていた男3人も、シーズン2では新たな出会いや恋模様に発展の兆しが。それぞれが人生の岐路に立つストーリーになるという。

またHuluではそのほかエミー賞3部門を受賞した「Black Sails/ブラック・セイルズ」のファイナルシーズン(5月12日より配信)、『ユージュアル・サスペクツ』のガブリエル・バーンと『アリス・イン・ワンダーランド』のミア・ワシコウスカが共演する「In Treatment/イン・トリートメント」のシーズン1(5月15日より配信)、スペインで放送された大ヒットドラマをメキシコでリメイクした「秘密のホテル」のシーズン1(5月17日より配信)、ブラックユーモアアニメ「アニマルズ」のシーズン1(5月18日より配信)、『ミルク』でアカデミー賞脚本賞を受賞したダスティン・ランス・ブラックが執筆した「ビッグ・ラブ」のシーズン2(5月31日より配信)などの独占配信を予定している。(編集部・井本早紀)

ドラマ「LOOKING/ルッキング」シーズン2は5月5日よりHuluで配信 以降毎週金曜日に1話ずつ追加配信予定