¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¡Ë

¤¤¤ÞÀéÍÕ»Ô¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCZPÆ°ÊªÁíÁªµóin2017¡×¤Ç¡¢±àÆâ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿10¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢No.1¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ°Êª¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ°Êª¸ø±à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Û¤«¡¢±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

Á°²ó2013Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤Ç¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤Ä»¡×¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤À¤¬¡¢Âç¤­¤Ê¥¯¥Á¥Ð¥·¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ê¥³¥ï¥â¥Æ´é¤¬¤Ê¤¼¤«¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô1083É¼¤Î¤¦¤Á¡¢249É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤¯2Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â......¡©

J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£

Í­ÎÏ¿·¿Í¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ä¡¢Á°²ó2°Ì¤Î¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤â......


¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¡Ë

ÅÅÏÃ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£

¡Öº£²ó¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ñ¥«¤ÏÆî¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¸¶»º¤Î²ÈÃÜ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Åö±à¤Ç¤ÏËèÄ«¡¢À¾¸ý¥²¡¼¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ëÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£


¥Õ¥¯¥í¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¡Ë

¤Û¤«¤Ë¤â¸õÊä¼Ô¤ÏÂ¿»ÎºÑ¡¹¤À¡£ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ°²ó¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤â¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿¥ß¡¼¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¤â¡¢Í­ÎÏ¸õÊä¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤â¤¢¤Ê¤É¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤âÍ½ÁÛ¤Ïº¤Æñ¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ï¥Ê¥°¥Þ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡¢¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥«¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¥«¥ó¥à¥ê¥Ð¥È¡¢¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¡¢¥Õ¥¯¥í¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¡¢¥ß¡¼¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¡£


¡ÖCZPÆ°ÊªÁíÁªµóin2017¡×¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¡Ë

ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï¡¢5·î6Æü¤Þ¤Ç¡£ÅêÉ¼¾ì½ê¤Ï¡¢Æ°Êª²Ê³Ø´Û1F¥Û¡¼¥ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÆÀÉ¼¤ÎÂ¿¤¤Æ°Êª¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÆ°Êª¸ø±à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£