4月14日に”#gaijinconfessionfriday”というハッシュタグが『Twitter』の“モーメント”に掲載されました。外国人による「金曜日の告白」という意味のハッシュタグです。以降、毎週金曜中心に日本在住外国人の告白が次々にツイートされ盛り上がりを見せています。面白いツイートが多いのですが、ほとんど英語のツイートとなっています。そこで、日本在住外国人による「金曜日の告白」をいくつか意訳してご紹介したいと思います。



@kichijohnji さん

https://twitter.com/kichijohnji/status/857948606824710145

「アメリカで25年の運転歴あるんだけど、日本の免許取るのに4回も神奈川県の試験を受けたよ」

アメリカは縦列駐車できなくても免許取れるし、道は広いし、信号ないし・・・日本は真逆です。



@tonykeyesjapan さん

https://twitter.com/tonykeyesjapan/status/857920853631049728

「謝る時はスーミー、マイサンって言う」

すみませんって聞こえなくもないけど・・・微妙。



@eddizinh0 さん

https://twitter.com/eddizinh0/status/857904382234435584

「用を足す時は必ず高級デパートの最上階のトイレを使う。間違いなく清潔でウォッシュレットだから」

なるほど、参考になります。



@ThomBlack777 さん

https://twitter.com/ThomBlack777/status/857875389904961536

「ニットリ(ニトリ)とユニクロなしじゃ今頃家具なしアパートで裸の生活だよ」

確かに助かります。



@bb_eki さん

https://twitter.com/bb_eki/status/857830552673566723

「コーン、マヨネーズ、ポテトといった日本のピザ特有のトッピングも問題なし」

韓国にはキムチバーガーあるし。食べ物のローカライズってカオス。



@ModernLifeDater さん

https://twitter.com/ModernLifeDater/status/857823814079598592

「なんにでも日本のマヨネーズをかけちゃいます」

調味料としてはかなり無双。



@ImaniJess さん

https://twitter.com/ImaniJess/status/857891627167236096

「ゴミを分別するのが面倒なのでダイソーで黒のごみ袋を買って2枚重ねにして捨てます」

結構やってる人多いと思います。



@Osharekkusu さん

https://twitter.com/Osharekkusu/status/855413357565935621

「和式の便所最高!」

無理っ!



@queenofteriyaki さん

https://twitter.com/queenofteriyaki/status/857983575945134080

「着物を着ている人と話す時はいつもより多くおじぎしないといけない気がする」

なぜか着物着ている人に対して礼儀正しくなってしまうのは日本人も同じかもしれません。

最後に在米外国人(日本人)の告白です。

「”Me no speak English!” was the magic word to police officers in the States. Never got any speeding tickets because of this magic word. 」

“Me no speak English!”はアメリカのおまわりさんには魔法の言葉。おかげでスピード違反の切符をもらったことは一度もありません。

画像とソース:『Twitter』より引用

―― 見たことのないものを見に行こう 『ガジェット通信』

(執筆者: 6PAC) ※あなたもガジェット通信で文章を執筆してみませんか