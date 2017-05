東中野セルフキッチンに打ち合わせしにきましたー! こちらは日本で唯一お客が料理するお店。 店内には自分の絵も描いてありますので行った際には是非見てみてくださいね(^-^) #東中野#セルフキッチン #tokyo #end#art #paint #poster #style #japanese#wallart

