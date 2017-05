https://youtu.be/0_YklfP7u6Uユニクロは、「UT GRAND PRIX 2017」の受賞結果を発表しています。「UT GRAND PRIX 2017」は、ユニクロが開催したTシャツデザインコンテストです。2017年は 任天堂 の関連ゲームタイトルを題材にしたTシャツのデザインが募集されており、今回はその結果が明らかになっています。なお審査は、宮本茂氏と任天堂チームが行っているとのこと。グランプリに輝いたデザインは、川添隆氏が手がけた「マリオ」デザインのドット絵Tシャツ。2位は山崎志野氏の『スプラトゥーン』のイカをインクで表現したもの、そして3位はDavid Ricardo Flores Gomez氏が手がけた『ゼルダの伝説』のダンジョンをシルエットで表現したデザインとなっています。この他にも、『ポケットモンスター』『ドンキーコング』『メトロイド』『どうぶつの森』『星のカービィ』『スターフォックス』『ピクミン』など25デザインがTシャツに。価格などの詳細は公式サイトをご覧ください。◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆これら商品は2017年5月19日より全国のユニクロで販売開始予定。価格は大人用が1,500円(税別)、子供用が990円(税別)です。(C)Nintendo (C)2016 Pokemon. (C)1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. (C)HAL Laboratory, Inc. / Nintendo■関連リンク