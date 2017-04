ロックバンド・ BUMP OF CHICKEN の新曲「リボン」が、きょう1日から放送開始される俳優・山崎賢人出演の携帯電話「Galaxy」の新CMソングに起用された。主要音楽サイトで同曲の配信がスタートし、ミュージックビデオ(MV)も公開。あわせて、9月16日からスタートする全国アリーナツアーの日程も発表された。新曲「リボン」は、これまで4人が歩んできた道のりを想起させるようなミディアムナンバー。結成20周年イヤーの最終日だった2月10日には、同曲だけを演奏するスタジオライブをYouTube Live、AbemaTV、スペシャアプリで生中継し、3媒体の累計視聴数が約40万に達するなど大きな注目を集めた。きょう公開されたMVは、スタジオライブの模様を生中継とは異なるカメラアングルで撮影した映像。インターネット中継では見られなかった演奏前後の様子も楽しめる。また、9月から来年1月にかけて開催する全国アリーナツアーの日程も発表した。バンプのツアーは、昨年4月〜7月にかけて行われた『BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”』以来1年2ヶ月ぶりとなる。ツアーオープニングの千葉・幕張メッセ2days公演のチケット最速先行抽選受付は、きょう1日正午からスタートする。なお、スタッフが運営するツイッター(@boc_official_)およびInstagram(@bumpofchickenofficial)のアカウントが1日から開設された。最新情報やメンバーオフショットなどが投稿される。■BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018(タイトル未定)日程9月16日(土):千葉・幕張メッセ国際展示場1〜3ホール9月17日(日):千葉・幕張メッセ国際展示場1〜3ホール9月23日(土):北海道・北海きたえーる9月24日(日):北海道・北海きたえーる10月3日(火):新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター10月8日(日):静岡 エコパアリーナ10月31日(火):大阪・大阪城ホール11月1日(水):大阪・大阪城ホール11月18日(土):広島・グリーンアリーナ12月9日(土):宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ12月16日(土):石川・石川産業展示館4号館12月26日(火):徳島・アスティとくしま1月10日(水):愛知・日本ガイシホール1月11日(木):愛知・日本ガイシホール1月27日(土):福岡・マリンメッセ福岡1月28日(日):福岡・マリンメッセ福岡