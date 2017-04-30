¡¡¿·¶Ì¤Í¤®¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡£¥µ¥é¥À¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¶Ì¤Í¤®¤ò¤É¤¦»È¤ª¤¦¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Twitter¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¶Ì¤Í¤®ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Åê¹Æ¼Ô¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò´Ý¤´¤È»È¤Ã¤¿¤ª¼ê·ÚÎÁÍý¡£¥ì¥·¥Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¤Þ¤º¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤¿¶Ì¤Í¤®¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¥Ð¥¿¡¼10¥°¥é¥à¡¢¥³¥ó¥½¥á1¤«¤±¤é¡¢¤³¤·¤ç¤¦Å¬ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´°À®¡£

¡¡²ÃÇ®»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï5Ê¬¡£¥È¥í¥È¥í¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ï¡¢6¡Á£·Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤À¡£

¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¤·¤¿Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ó¥ÁÆù¤ä¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤â¡£

¡¡ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤­¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©

¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤­¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é