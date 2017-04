Copyright c 2017 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright c Lunosoft Inc. All rights reserved.

Copyright cDisney

『ディズニー タッチタッチ』は、ディズニー作品の名シーンで間違い探しをするゲームです。

「アナと雪の女王」や「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」など、数々のディズニー作品で間違いを見つけましょう!

ディズニーの間違い探しアプリ!

『ディズニータッチタッチ』は、左右にわかれたイラストから、違うところを見つけてタップしていく間違い探しゲーム。





同じイラストを使っていても、間違いは毎回違うのでいつ遊んでも新鮮な気持ちで楽しめます。





間違い探しには色々なモードがあり、イラストがスクロールしていくものや・・・。





スクラッチを消してから間違いを探すものなどがあります。





「間違いがわからない・・・!」と感じた場合は、左下の【お助けアイテム】を使うと良いですよ。









アイテム以外に、えんぴつのスキルを使うと間違いを見つけやすくなります。

スキルは、間違いを見つけていくとゲージが貯まっていき、満タンまで貯まると使えるようになりますよ。









えんぴつを集めて作品を開放しよう!

【マジックルーム】と呼ばれる、いわゆるガチャのようなものを使うと、新しいえんぴつをゲットできます。





新しいえんぴつをゲットすると、そのキャラが出てくる作品が開放されますよ!









間違い探しに使われている作品は、現在「リトル・マーメイド」、「ズートピア」、「アナと雪の女王」などがあります。

作品は今後追加されていくようです。あなたの好きな作品も追加されるかも?





同じイラストでも毎回間違いが違うのと、スクロールやスクラッチ、ミラーなど色々なタイプがあるので飽きずに楽しむことができました。

ディズニー好きなら落として損はないアプリですよ!

ディズニー公式 - YouTube