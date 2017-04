Sydney Trains staff are scratching their heads as mystery passenger threw chickens aboard trains & then fled into the night. @NinaBStevens pic.twitter.com/4VZ9jPArDE

【チェック待ち】満員電車に置き去りにされたニワトリ…想定外の忘れ物に鉄道関係者も困惑!

乗り合わせた客は2羽のニワトリ!まるでコメディ映画のようなシーンが現実に

水曜日の夜、オーストラリアのシドニーで「通勤電車で忘れ物のニワトリ2匹を確保!」という驚きのニュースが街を駆け巡りました。

このウソみたいなホントの話は7 Newsで紹介され、同番組がTwitterにも動画をアップしたことから話題になった模様。

その動画を見ると、確かに満員電車のなか乗客の足元で右往左往する2羽のニワトリの姿が見えます。

Good morning! As at 07:30, services on or close to time. Here’s a song in honour of our special visitors last night https://t.co/WaG6YFpiZV pic.twitter.com/BpUe27LPXO

- T2 Sydney Trains (@T2SydneyTrains) 2017年4月26日