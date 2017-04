© 1994, 2006, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION : (c)1994 YOSHITAKA AMANO

スクウェア・エニックスの大人気RPG『FINAL FANTASYシリーズ』が、GW記念セールを行っています。

期間は4月29日(土)から5月7日(日)までとなっています。

名作シリーズを安く遊ぶチャンス



iOS:960円 → 480円

Android:800円 → 400円 FINAL FANTASY





FINAL FANTASY II

iOS:960円 → 480円

Android:800円 → 400円 FINAL FANTASY II





FINAL FANTASY III

iPhone:1,800円 → 840円

Android:1,400円 → 700円 FINAL FANTASY III





FINAL FANTASY III for iPad

2,000円 → 960円

※iPad専用となります。 FINAL FANTASY III for iPad





FINAL FANTASY IV

iOS:1,800円 → 840円

Android:1,800円 → 900円 FINAL FANTASY IV





FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS -月の帰還-

iOS:1,800円 → 840円

Android:1,800円 → 900円 FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS -月の帰還-





FINAL FANTASY V

iOS:1,800円 → 840円

Android:1,800円 → 900円 FINAL FANTASY V





FINAL FANTASY VI

iOS:1,800円 → 840円

Android:1,800円 → 900円 FINAL FANTASY VI





FF以外もセール中!

クロノ・トリガー

iOS:1,200円 → 600円

Android:1,200円 → 600円 クロノ・トリガー





セール期間は4月29日(土)から5月7日(日)までなので、まだ遊んでいないタイトルがある人や、遊ぼうと思っていても値段が高くて手が出せなかった人はこの機会にぜひ!