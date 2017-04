「コリラックマカフェ」がハンズカフェとコラボレーション。2017年5月16日(火)から6月20日(火)までの期間、ハンズカフェ 東急プラザ表参道原宿店、コクーンシティ店、梅田店、福岡パルコ店で、2017年5月19日(金)から6月20日(火)までの期間、ハンズカフェ エトモ中央林間店、ピオレ明石店で限定オープンする。

「コリラックマ×ハンズカフェ」では、オリジナルメニューや、ここでしか買えない限定グッズを展開。店内はどこを見渡してもコリラックマやコリラックマの友達・チャイロイコグマの装飾でいっぱいで、ファン必見のカフェに仕上がっている。

オリジナルメニューには、ごはんでできたコリラックマとお花が可愛い「コリラックマのフラワーホワイトカレー」や、キャラクターをイメージしたスムージー「コリラックマの大好きなベリー&ベリースムージー」「チャイロイコグマのはちみつの森のりんごスムージー」など、コリラックマの世界観を堪能できるメニューが登場予定だ。

また、来場者全員に全4種のランチョンマット、全6種のコースターをランダムでプレゼント。一部店舗では事前予約が必要となり、予約特典としてオリジナルマイクロファイバータオルのプレゼントも行われる。

【開催概要】

コリラックマ×ハンズカフェ

■2017年5月16日(火)〜6月20日(火)開催

・ハンズカフェ 東急プラザ表参道原宿店

住所:東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿 5F

営業時間:11:00〜21:00

※事前予約制。

・ハンズカフェ コクーンシティ店

住所:埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2・3階

営業時間:10:00〜21:00

※土日のみ事前予約制。

・ハンズカフェ 梅田店

住所:大阪府大阪市北区梅田3-1-1 東急ハンズ梅田店10F

営業時間:10:00〜21:00 ※日曜日は20:30まで。

※事前予約制。

・ハンズカフェ 福岡パルコ店

住所:福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ新館5F

営業時間:10:00〜20:30

■2017年5月19日(金)〜6月20日(火)開催

・ハンズカフェ エトモ中央林間店

住所:神奈川県大和市中央林間4-6-3 エトモ中央林間2F

営業時間:10:00〜21:00

・ハンズカフェ ピオレ明石店

住所:兵庫県明石市大明石町1-1-23 ピオレ明石西館1F

営業時間:10:00〜21:00

<メニュー(価格は全て税込み。)>

■フードメニュー

・チャイロイコグマのがお〜!てりやきチキンバーガープレート 1,500円

・コリラックマのフラワーホワイトカレー 1,500円

・コリラックマのお花畑タコライス 1,500円

■デザートメニュー

・なかよしストロベリーマウンテンパンケーキ 1,300円

・コリラックマとチャイロイコグマのストロベリーパフェ 1,300円

・なかよしストロベリーミルクワッフル 1,500円

■ドリンクメニュー

・チャイロイコグマのはちみつの森のりんごスムージー 900円

・コリラックマの大好きなベリー&ベリースムージー 900円

・コリラックマmeetsチャイロイコグマカフェオレ 700円 ※ランダム4種

© SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

