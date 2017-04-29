米アップルの「宇宙船型」新社屋、間もなく完成 総工費5600億円
【AFP＝時事】米アップル（Apple）が、カリフォルニア（California）州クパチーノ（Cupertino）で建設を進めている新社屋が間もなく完成し、従業員の移動が開始する。
「アップルパーク（Apple Park）」と呼ばれる「宇宙船型」の新社屋は、英建築家ノーマン・フォスター（Norman Foster）氏の設計で、総工費は約50億ドル（約5600億円）。約70万平方メートルの敷地のうち、オフィススペースの床面積は26万平方メートルで、従業員1万3000人を収容予定。広さ約30万平方メートルの駐車場は車両1万1000台の収容が可能だという。
【翻訳編集】AFPBB News
「アップルパーク（Apple Park）」と呼ばれる「宇宙船型」の新社屋は、英建築家ノーマン・フォスター（Norman Foster）氏の設計で、総工費は約50億ドル（約5600億円）。約70万平方メートルの敷地のうち、オフィススペースの床面積は26万平方メートルで、従業員1万3000人を収容予定。広さ約30万平方メートルの駐車場は車両1万1000台の収容が可能だという。
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