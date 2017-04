01.

自称「アーティスト」

02.

話のつじつまが

合わない男

03.

ドタキャンしたくせに

甘い言葉でフォローする男

04.

被害者ぶる

「自己中」人間

05.

親のすねをかじる

ピーターパン症候群

06.

ケチでお金にうるさい男

Licensed material used with permission by Elite Daily