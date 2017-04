I went to the Penguin Bar in Ikebukuro recently! Have you been here? You can see my video by clicking the link in my bio🐧 #penguinbar #ペンギンのいるbar #japan #japanese #onlyinjapan #japanesefood #foodporn #penguin #travel #traveljapan #japantravel #instatravel #travelgram #pancakes #frenchtoast #youtube #ikebukuro #ペンギン #日本 #Tokyo #東京 #池袋 #🐧

A post shared by Bri (@tokyobribri) on Jan 16, 2017 at 9:23pm PST