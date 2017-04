映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』の特報が公開された。8月19日から公開される同作は、5つのチームが拮抗する「SWORD地区」の覇権を巡る男たちの争いを描いた映画『HiGH&LOW THE MOVIE』の続編。11月11日には『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』の公開も控えている。特報では、新キャストであるNAOTO(三代目J Soul Brothers、EXILE)のアクションシーンや、小林直己(三代目J Soul Brothers、EXILE)、関口メンディー(GENERATIONS、EXILE)の姿に加えて、スモーキー役を演じる銀髪の窪田正孝、コブラ役の岩田剛典、雨宮兄弟役の登坂広臣(三代目J Soul Brothers)、TAKAHIRO(EXILE)らの姿も確認できる。