◆「HiGH&LOW」が“超進化”

◆総勢100名超えのキャストが集結

【HiGH&LOW/モデルプレス=4月28日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)の特報映像が28日、解禁された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開した。今回解禁となった特報30秒映像には、“全員主役”の豪華キャストが次々と登場。本作初登場となるEXILE TRIBEのメンバー小林直己、NAOTO、関口メンディーの登場シーンも公開された。また、窪田正孝演じるスモーキーは、今までのシリーズとは異なるシルバーヘアになって再登場。彼を取り巻く環境に何があったのか、本作でついに謎に包まれていた秘密が明らかになる?さらに、謎の“プリズンギャング”という文字と共に映される監獄での闘いのシーンもあり、NAOTOによる華麗なアクションシーンと共に新しい物語が始まることが期待される仕上がりに。そして、特報映像の最後には、「さらば、SWORD地区―」という意味深いメッセージも。「HiGH&LOW」の続編として前作を超えた“超進化”した映像となっており、ド迫力のカーアクションやバイクアクションをはじめ、リアルとファンタジーをまたぎ、かつてない世界観で織りなされる人間ドラマが描かれる。完全オリジナル原作からなる「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。続編には、これまでシリーズ作に登場してきたキャスト陣が再集結するほか、39名が加わり、総勢100名超えのキャストが出演する。なお、11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部)