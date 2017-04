EXILE TRIBEの総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの最新作『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(8月19日公開)の特報が28日、公開された。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。2016年に公開された映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』2作の累計興行収入33億円超えの結果に。同作の後は『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)公開を控えている。

この度公開された特報では「超全員主役」と銘打たれた豪華キャストが次々と登場した。カーアクションやバイクアクションをはじめとした、リアルとファンタジーをまたぐ人間ドラマが描かれ、最後には「さらば、SWORD地区」という意味深なメッセージが挿入されている。

EXILE TRIBEのメンバーである小林直己、NAOTO、関口メンディーの登場シーンも公開となり、“プリズンギャング”と称された監獄での闘いのシーンでは、NAOTOの華麗なアクションシーンが繰り広げられる。また、RUDE BOYSのスモーキー(窪田正孝)は今までとは違うシルバーヘアで登場し、前作との間に何が起こったのか気になる映像となっている。