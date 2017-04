01.

「やなことあった。飲み行こ!」

の代替案はたくさんある

02.

恋愛について

「正しい判断」ができる

03.

友達と過ごす時間が

濃厚になる

04.

「10年後、実になっている」

生産性ある日々を送れる

05.

感情を無視せず

しっかり向き合うようになる

Licensed material used with permission by Elite Daily