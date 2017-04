主演ドラマ『母になる』(日本テレビ系)の番組宣伝で、最近いくつかのバラエティ番組に出演した女優の沢尻エリカ。

改めてその美しさに憧れの気持ちを抱いた人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、情報番組『PON!』(日本テレビ系)の内容をもとに、美容ライターである筆者が“エリカ様”こと沢尻エリカの美の秘訣をご紹介したいと思います。

■「やっぱ可愛い」吹っ切れた沢尻エリカにハマる人続出

映画の完成披露試写で司会者の質問に「別に」と回答してたたかれまくった“別に騒動”などから、女王様気質だと揶揄されることが多いエリカ様。ですが、今やそのキャラがおもしろがられ、完全復活を果たした感も。

ネットで叩かれることも少なくない沢尻エリカですが、最近では飾らない発言と性格に好感度がアップしているよう。

沢尻エリカ 好き pic.twitter.com/7ngzAOjdNQ - キセンシオリ (@___jw0423_) 2017年4月11日

再ブレイクの予感もする沢尻エリカですが、やはり多くの人が注目するのがその美貌。

沢尻エリカのような、メリハリのあるボディ、透明感のある肌を手に入れるには、どんな努力をしたら良いのでしょうか。『PON!』で語られた内容とともに、具体策をご紹介しましょう。

■本人が明かした! 沢尻エリカの美の秘訣3つ

特別なスキンケアや、難しいエクササイズなどをしているかと思いきや、沢尻エリカの美の秘訣は意外にもシンプルでした。

(1)栄養のある食事を摂る

「きちんと栄養のある食事を摂るように気をつけている」と、番組で語った沢尻エリカ。

“You are what you eat(あなたはあなたが食べたものでできている)”という言葉があるように、何を食べているかは体や肌によく表れるもの。現代人はカロリーは摂れていても栄養が不足していることも多い、とも言われています。

“まごわやさしい”が表す、豆類、ごま、わかめ(海藻類)、野菜、魚類、椎茸(きのこ類)、いも類を、1日の食事で摂れるように心がけましょう。

(2)運動して汗をかく

沢尻エリカといえども、年齢とともに体型や代謝の変化を感じているよう。運動して汗をかくことが大切だと思い、トレーニングもしていると語っていました。

ほとんどの人が、学生のときと比べて運動量が減っているのではないでしょうか。食べる量はさほど変わらないのに、加齢とともに基礎代謝が落ちて運動量が減っては体重が増えるのも当然。

大変なトレーニングや難しいエクササイズの前に、まずは道具も技術もいらないウォーキングから初めてみてはいかがでしょうか。

(3)しっかり睡眠をとる

多忙な沢尻エリカですが、睡眠を大切にしているそう。

忙しくしていると睡眠時間が短くなってしまいがちですが、案外見直してみると“ムダな時間”を過ごしていることも。

例えば、ベッドやお風呂でSNSをしたり、遅くまでネットサーフィンをしていたり……と、思い当たることがあるのではないでしょうか。スマホやPCを見る時間が多くブルーライトを浴び過ぎると、脳が覚醒してしまい質の良い睡眠がとれなくなりがち。

朝早く起きると自然に夜は早く寝たくなるもので、逆も同じ。夜は少し早めに就寝して朝30分早く起き、スマホやPCを見るのを朝にまわしてみましょう。

意外にも、沢尻エリカが気をつけていることはシンプルなことばかりでした。しかし、これらを継続して行うのは容易ではありません。エリカ様に近づけるよう、今一度気持ちを引き締めてご紹介した3つの習慣を続けてみてくださいね。

