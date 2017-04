米大手クラシファイドサイトのCraigslistには、物品の売買・取引の他にも、いろいろな広告が掲載されますが、時にはかなり異質な内容の広告が登場し、人々の注目を集めることがあります。



メリーランド州バルチモアのCraigslistコミュニティページに掲載されたある広告は、「post-coital gnocchi with crab - m4mw (baltimore)」というタイトル。「m4mw」とは、「男性が男女のカップルとの出会いを探しています」の意味で、一見出会い系の広告のようですが、読み進んでいくとなんだか不可解な内容なのです。



※※※ ※※※ ※※※



「athletic height: 6'3" (190cm) slatus : married age: 41 seeking a couple who likes sex and Italian food, I simply want to come to your place when you're about to have sex. I'll be in your kitchen making gnocchi with crab meat, which is my favourite disht when you're done having sex I'll let myselfout and you can enjoy this meal at your leisure. you MUST provide the crab. I'll do the rest. serious people only. 」



(健康的な190センチの41歳、既婚男性。情熱を交わすことと、イタリアン料理が大好きなカップルを探しております。貴方たちのお宅にお邪魔し、お二人が寝室で愛し合っている間、キッチンで蟹のニョッキ(私のお気に入りの一品です)を作らせてください。お二人の情事が終わった後には、すぐに去りますので、私が作った食事を楽しんで下さい。蟹はそちらで手配することが条件です。真面目に取り合って下さるカップルのみ)



※※※ ※※※ ※※※



カップルの家に出向き、情事の最中に、同じ屋根の下で料理を作りたいというリクエストをしているのですが、二重にも三重にも複雑なシチュエーションです。この広告のキャプションが某Instagramで紹介されると、「これって、なに?」「真面目に、募集してるんだよね……」「これ、実際の広告? ホントに?」と、困惑した様子のユーザーからのコメントが相次ぎました。



しかし「蟹、買ってこようかな……」「バースデーのお祝いにちょっと良いかも」といった前向きに捉えるコメントも寄せられるなど、ニーズがある可能性も否定できず、もしかしたらこの男性の望みは実を結んだかもしれませんね。