まこっつが遊びに来るから、くるみとチーズのブランパン焼いたよ😋 到着に合わせて焼いたから出来立てを食べてもらえたし写真も忘れずに撮れた。デカイです(笑) . #ブランパン #低糖質パン #低糖質 #ふすまパン #チーズパン #猿走飯

A post shared by penpen (@penpenga) on Apr 18, 2017 at 11:38pm PDT