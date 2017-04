4月24日付のTSUTAYAレンタルDVD/ブルーレイランキングは『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』が初登場で首位を獲得。トム・クルーズ主演作『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』は1週で首位から陥落した。

本作は『ハリー・ポッター』シリーズの原作者J・K・ローリングが初めて脚本を書き下ろした作品で、舞台は『ハリー・ポッター』のイギリス・ロンドンから1926年のアメリカ・ニューヨークへ。ハリーたちがホグワーツ魔法学校の授業で使っていた教科書「幻の動物とその生息地」を編纂した、魔法動物たちを研究する魔法使いニュート・スキャマンダー(エディ・レッドメイン)が主人公。彼は世界中を旅して魔法動物を集め、自らのトランクに詰めこんでいる。旅の途中でニューヨークに立ち寄ったニュートだったが、ひょんなことからトランクが別の人間のものと入れ替わり、魔法動物たちが街に逃げてしまう。

2位は初登場の『デスノート Light up the NEW world』。犯罪のない世界を目指した「キラ」こと夜神月と、世界的名探偵「L」の壮絶な頭脳戦から10年。ネット上に死んだはずのキラが現れ「デスノートを手に入れろ」と世界中に呼びかける。デスノート対策本部の刑事・三島(東出昌大)、Lの後継者の名探偵・竜崎(池松壮亮)、キラの信奉者のサイバーテロリスト紫苑(菅田将暉)が6冊のデスノートを巡って三つ巴の死闘を繰り広げる。

9位に初登場した『溺れるナイフ』はジョージ朝倉の同名コミックを実写映画化した青春ラブストーリー。父親の故郷である田舎町に東京から引っ越してきた雑誌モデルの夏芽(小松菜奈)は、刺激のない田舎暮らしにがっかりしていた。だが地元を取り仕切る神主一族の跡取り息子コウ(菅田)と出会い、彼の持つ不思議な魅力に心を奪われる。コウもまた、異質な美しさを放つ夏芽に次第に惹かれていく。

今週のランキングは以下の通り(カッコ内は先週の順位)

1位『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』(初登場)

2位『デスノート Light up the NEW world』(初登場)

3位『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』(1位)

4位『シン・ゴジラ』(2位)

5位『バイオハザード:ザ・ファイナル』(3位)

6位『ミュージアム』(4位)

7位『怒り』(5位)

8位『ジェイソン・ボーン』(6位)

9位『溺れるナイフ』(初登場)

10位『闇金ウシジマくん ザ・ファイナル』(8位)

今週は26日に『湯を沸かすほどの熱い愛』『メン・イン・キャット』、28日に『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』がレンタル開始となる。『ファンタスティック・ビースト』が2週連続首位獲得なるかに注目したい。(取材・文:相良智弘)