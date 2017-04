どんな老人にも、当然ながら若い時代があります。

中欧の国チェコの100歳を超えるお年寄りたちが、若き日の写真とまったく同じアングルで写真撮影をしました。

並べてみるとどんな違いがあるのでしょうか。比較写真をご覧ください。

Then & Now: Same People Photographed As Young Adults And 100-Year-Olds

1.



結婚式。

2.



指揮者。

3.



女学校を卒業した直後。

4.



技師。

5.



既婚。

6.

[画像を見る]

入隊当時。

7.

[画像を見る]

既婚。

8.

[画像を見る]

技師。

9.

[画像を見る]

結婚式。

10.

[画像を見る]

菓子会社の熟練工。

11.

[画像を見る]

婚約者のために撮った写真。

12.

[画像を見る]

建築家。



程度の差はあれど、どこかに面影があるものですね。

今時の世代が老人になったときは、鮮明な写真同士による、さらに面白い比較ができるのではないかと思います。