01.

心からの笑顔を見せてくれる

02.

「好き」は

目を見ればわかる

03.

リラックスしていて

楽しそう

04.

相手の気持ちは視線でわかる

05.

緊張しているか確認する

06.

つれない態度は好意の証

07.

女の習性を理解する

08.

質問は脈ありサイン

09.

好きだから教えてくれる

