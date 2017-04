米パラマウント・ピクチャーズが、ゾライダ・コルドバ著のヤングアダルト小説「Labyrinth Lost(原題)」の映画化権を獲得した。

米ハリウッド・レポーターによれば、本作は魔女の家系に生まれながらも、魔女になる運命に逆らうアレハンドラが主人公。アレハンドラは自分の魔力を捨てる呪文をかけたところ、代わりに家族がチリ・ロスラゴスの闇世界に姿を消してしまい、アレハンドラは特殊能力を持たない親友リシと旅に出て、家族を助けるために忌み嫌う魔力を使うことになる。

パラマウントはこのほかに、アンドレア・ポルテス著「Anatomy of a Misfit(原題)」やサバア・タヒア著「An Ember in the Ashes(原題)」といったヤングアダルト小説の映画化企画を進めている。

「Labyrinth Lost」の監督、脚本家などはまだ明らかになっていない。