30代は冒険の始まり

01.

年が1つ増えるのは、生きている証。だから、それを怖がらずに喜んであげよう。

02.

人生は、目隠ししながら的を狙うような行き当たりばったりなゲームじゃない。自分で選択した道を歩んで行こう。

03.

本当に大人なのは、他人の幸せを心から祝える人。

04.

人の弱みに付け込んで、お金を得るような社会で暮らす私たち。それぞれの欠点を補うために、食事、ダイエット、メイク、カツラ、エクササイズ、洋服など、些細なことに気を配るもの。だからって、誰かに言われてそれを買う必要はありません。今の自分を受け入れて満足することが、あなたが手にできる最高の幸せ。

05.

迷うことも1つの答え。そういう時は、「いいえ」の一言で全て解決する。

06.

長く生きていれば、パスタを壁に投げつける日もあるし、5つ星レストランのパスタを食べる日もある。どんな時でも、時間が解決してくれるのを覚えておこう。

07.

譲り合うのは大切だけど、すべてが上手くいくわけではない。他人の目を気にして、あらゆる人に尽くしてしまうのは、自分の不幸を招くことになるだろう。

08.

いつでも正解を選択できるわけじゃない。だけど、自分で選んだ道を正しいものに変える力が、あなたにはある。

09.

復讐心や怒りは、問題を隠してしまうもの。一時的な感情に流されずに、真実を見極めること。

10.

欲張らずに謙虚に生きていけば、大きなものを手に入れている自分に気がつくはず。

11.

世の中に存在する98%ものは簡単に購入できる。だけど、一度使って捨ててしまうようなら、正規の値段で買ってはいけない。

12.

肝に銘じて欲しいのは、他人の成功が自分の失敗を意味するものではないということ。むしろ、刺激になって自分を奮い立たせてくれる。

13.

偉大な人の言いなりになるのではなく、肩を並べて働くこと。

14.

困難な道を進むのは、他の人とは違う人生を歩めるという利点がある。だから高みを目指して突き進もう。

15.

何事も人のせいにするのは、目的地にたどり着けない意味のない片道切符を手にするようなもの。自分の人生をディーラーに委ねるのではなく、あなた自身がカードを切ることが重要。

16.

何にだって意味があるように、ハリケーンにだって人の名前が付いている。

17.

燃えるような瞳と心に情熱をもって、常に自分が信じた道を進んでいくこと。意見もせずに優柔不断に歩くのではなく、強い信念を持って貫き通せばいい。

18.

もしも、助けられる力があるのなら、どんな時でも救うべき。誰かのために支えてあげて、受けた恩は人に返して、親切な心を大切にしよう。

19.

どれだけ頑張っても好転できない状況はある。そういう時は、これがいつまでも続くことじゃないと、言い聞かせて自分を守ること。

20.

宝くじに当たる人よりも、そうじゃない人の方が多い。彼らは自分の番号をろくに確認せずに買い続け、当選したとしても有効期限が過ぎていてチャンスを逃してしまう。高望みはやめて、今あるものに感謝すれば、他人を羨ましく思うことはなくなる。

21.

いくら運動したとしても、食事の大切さを上回ることはできない。

22.

あなただけのビジョンを大切にしよう。目標を失わずに柔軟に物事を考えていれば、時には道を戻るようなことがあったとしても必ず達成できるもの。

23.

初めてのデートで、かっこ悪い姿を見せて気まずくなったとしても、それはあまり問題じゃない。何が起こるかは運命次第だし、相手が一緒にいたいと思うなら、無理に良く見せようとする必要はない。

24.

自分の持つ最高のものを周囲に与えれば、あなたにはさらに大きな何かが返ってくる。

25.

悲しみと同じように、愛にも終わりはない。悲しみは、私たちに人生を悟らせ、愛は生きる糧になってくれる。

26.

重要なのは過去ではなく、これからのあなた。理想の未来は、自分の力で生み出すこと。

27.

何も得られない近道を探すのではなく、長い道のりがあったとしても追求をやめてはいけない。粘り続ければ、誰も与えることができない貴重なものが手に入る。

28.

やり遂げることこそ、物事を終わらせるベストな方法。

29.

20代の大半は、誰かに好かれたいと思いながら過ごすもの。30代では、周囲から認められることが重要になる。

30.

年齢を重ねることで、理解を深めるとは限らない。むしろ、自分が知らないという事実がより明確になる。それは、まだ読んでいない物語が始まるように、人生を素晴らしい冒険にする。

