韓国政府が日本公使呼び抗議 外交青書の独島領有権主張 韓国政府 日本公使呼び厳重抗議

【ソウル聯合ニュース】韓国外交部は２５日、日本が２０１７年版の外交青書で独島を日本固有の領土と主張したことに対し、在韓日本大使館の鈴木秀生総括公使を呼んで厳重な抗議を行った。



同部はこの日午前に発表した報道官論評で、「日本政府が外交青書で歴史的、地理的、国際法的に明白なわが固有の領土である独島に対する不当な領有権の主張を繰り返したことに対し強く抗議し、即刻撤回を促す」と表明した。

日本の岸田文雄外相がこの日閣議で報告した外交青書は、独島を日本固有の領土とし、韓国国会議員らの昨年の独島訪問についても容認できないとするなど、挑発的な内容を盛り込んでいる。

tnak51@yna.co.kr

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