春の新ドラマが続々スタートしました。各ドラマ、今をときめく若手俳優も多数出演していますね。では25歳以下の若手俳優の中でも、将来が期待されているのは一体誰なのでしょうか。そこで今回は、最も未来が有望だと思うイケメン俳優について探ってみました。1位 神木隆之介 2位 菅田将暉 3位 福士蒼汰

1位は「神木隆之介」!

2歳のときに芸能事務所に所属し、それから子役として活躍した神木隆之介。子役時代は『グッドニュース』(TBS系)でテレビドラマデビュー。それから現在まで様々なドラマや映画に出演しています。現在23歳になった彼。すっかり大人になりましたが、時折見せるあどけなさや透明感は健在。『劇場版SPEC』シリーズ、『桐島、部活やめるってよ』、『るろうに剣心』シリーズ、『バクマン。』、そして先月公開された『3月のライオン』をはじめ、大ヒット映画に多数出演し、どれもその高い演技力が評価されています。子役時代から培ってきた演技力と透明感を武器に、これからどんどん活躍しそうだと思っている人が多数。1位となりました。

2位は「菅田将暉」!

昨年大ブレイクした個性派俳優の菅田将暉。昨年だけでもテレビドラマは『ラヴソング』(フジテレビ系)、『地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子』(日本テレビ系)に出演、そして映画は『ピンクとグレー』、『デスノート Light up the NEW world』をはじめ9作品に出演。今年も出演映画の公開が続々と控えています。そんな二枚目からオタクキャラまで幅広く演じ分けるカメレオン俳優としても知られる菅田将暉が2位に選ばれました。

3位は「福士蒼汰」!

長身スレンダーな体型と端正な顔立ちで人気を集めている福士蒼汰。連続テレビ小説『あまちゃん』(NHK)でブレイクし、その後『きょうは会社休みます。』(日本テレビ系)で綾瀬はるかの年下彼氏役を演じ、大好評。彼の甘い言葉や表情に胸キュンする女性が多数。これからの活躍を期待したいという人が多く、3位となりました。このように、未来が有望なイケメン俳優は多数存在します。これからどんな演技を見せてくれるのか楽しみですね。気になる4位〜49位の ランキング 結果もぜひご覧ください。みなさんは、どの若手俳優に注目していますか?(写真:MANTAN/アフロ)調査方法:gooランキング編集部が「リサーチプラス」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。有効回答者数:500名(20~30代男女各250名:複数回答)調査期間:2017年3月28日〜2017年3月30日