* パンがだいすきです。 菓子パンじゃなく、食パン🍞🍞🍞💓 * 今回、ずっと行きたかったパン屋さんに行ってきました🗼 #セントルザベーカリー viron🥖がプロデュースする食パンのお店 手前が #角食 しっとり、もちもち系 北海道産の小麦「ゆめちから」を使用。 湯種・液種で作った食パン 🌸焼かずに食べるのがおすすめ * 奥のが朝のみ販売の #イギリスパン カリカリ、サックサク系 北米産の小麦粉を使用。 36時間低温発酵させて作った山型の食パン 🌸薄く切ってカリカリに焼くのがおすすめ * 私はもちもち系が好きなので、角食がタイプ🙋 小麦の旨味と甘みが絶妙!耳までおいしい! バターつけなくてもこれだけでしあわせ気分💓💓💓😋 * 美味しいパンがあると、早起きも不思議と出来ちゃうんやよね❤ また行きたいなー🤤 * * #centrethebakery#bread #銀座#東京#パン#パン屋さん#パン屋さん巡り#パンが好き#行列#スイーツデ部

