파파레시피 VIP패키지. 옐로우카펫도 걸어보고, 포토존에서 사진도 찍어봤네ㅋ친구가 사장이니 이런 날도 있다. 이건 무료로 받았으니 엉아가 다음에 일본어로 광고 시원하게 한번 해준다. 시안 가져오게 김사장ㅋㅋㅋㅋ パパレシピVIPパッケージ。イエローカーペットも歩いたり、フォトゾーンで写真も撮られてみ。ヲ友達が社長になるからこんな日もある。 #友達グラム #パパレシピ #ボムピ #ボムビ #オススメ #VIP #韓国コスメ #化粧品 #春雨

