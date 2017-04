01.

頼りがいはあるけど保守的

【ゴールキーパー】

02.

前向きだけどピンチに弱い

【サイドバック】

03.

安定感はあるけどマンネリ?

【センターバック】

04.

タイプによって極端にちがう

【センターミッドフィルダー】

05.

スリリングだけど無責任

【サイドミッドフィルダー】

06.

魅力溢れるハンターだけど…

【フォワード】

Licensed material used with permission by Elite Daily