砕ける湖

白い毛の雲

絵の中から脱出

秋から冬へ

前だけを見て

刺激的な演奏を

靴を履いて出発!

ナイスキャッチ?

切れ味のいいハサミ

安全な瓶の世界

Licensed material used with permission by Erik Johansson,(Instagram)