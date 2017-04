昨年8月に『週刊少年ジャンプ』(集英社)での連載を終了した人気漫画「 BLEACH (ブリーチ)」(原作:久保帯人)シリーズの新たなノベライズ作品『BLEACH Can’t Fear Your Own 』が、28日より マンガ アプリ 「少年ジャンプ+」「BLEACH アプリ」で連載されることが明らかになった。『デュラララ!!』『バッカーノ』などの人気作で知られる小説家・成田良悟氏が、2012年に発売された『BLEACH Spirits Are Forever With You(1、2)』以来となる新たなエピソードを書き下ろす。『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護とその仲間たちの活躍を描いた作品。コミック連載10周年を記念し発売された前作のノベライズは、原作漫画で描かれなかった一護の「力を失った空白の17ヶ月」の出来事を描き、累計発行部数が20万部を突破する話題作に。今作では、護廷十三隊九番隊副隊長にして死神たちの機関紙編集長をつとめる人気キャラクター・檜佐木修兵(ひさぎ しゅうへい)を主人公に、現世・尸魂界(ソウル・ソサエティ)・虚圏(ウェコムンド)の三界で巻き起こる騒動の真相に迫るなかで、連載時に残された謎が明かされていく(?)。再び筆を執る成田氏は「久保さんから直接伺った数々の設定を元に、BLEACHの更なる魅力を広くお伝えできるよう頑張ります!」と連載に向け意気込みを語った。アプリでの連載は28日より隔週金曜、全7回を予定している。