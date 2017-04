01.

あぐらをかく

02.

背筋を伸ばして

姿勢良く座る

03.

腕を後ろについて

もたれるように座る

04.

足首を交差させる

05.

肘かけをつかむ

06.

腕を組む

07.

おねえさん座り

08.

脚の間に手を挟む

09.

正座

10.

真ん中に座る

11.

足を組んで揺らす

12.

膝に手を置く

13.

膝の上で手を組む

