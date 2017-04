何をしてもしなくても、これからも指差されるんだろう。許されはしないんだろう。それは誰のせいでもない、ただの自業自得だ。 何か周りよりも長けたものを持って生まれたワケでもない私は諦めない事しか出来ない。私からそれを取ったら何にもない。だから明日も諦めない。

A post shared by ayumi hamasaki (@a.you) on Apr 22, 2017 at 8:25am PDT