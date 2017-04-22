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TOKYO, JAPAN - JULY 1: TV personality Manami Hashimoto attends the press conference to promote her new book on July 1, 2016 in Tokyo, Japan. (Photo by Sports Nippon/Getty Images)

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