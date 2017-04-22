小型バスとトラックが衝突し炎上、子ども19人死亡 南アフリカ
【AFP＝時事】南アフリカの首都プレトリア（Pretoria）郊外で21日、小型バスとトラックが衝突し、炎上した車両の中に多くの人が閉じ込められて少なくとも19人の子どもが死亡した。救急当局が発表した。
事故が起きたのは、ブロンコーストスプルート（Bronkhorstspruit）とベレナ（Verena）を結ぶ道路で、プレトリアから約70キロの地点。
救急医療機関ER24の広報担当者ラッセル・メイリング（Russel Meiring）氏は、子ども19人とバスの運転手が死亡したと述べた。他に数人の子どもが負傷したという。
事故原因は今のところ分かっていない。
イースター（Easter、復活祭）だった先週末は交通事故の死者が前年同期比51％増の235人に達し、ジョー・マスワンガーニ（Joe Maswanganyi）運輸相が交通事故に注意するよう呼び掛けていた。
南アフリカは道路網が整備されているにもかかわらず、スピードの出し過ぎや無謀運転、車両の不備、シートベルトの未着用が原因で交通事故死亡率が高い。
【翻訳編集】AFPBB News
事故が起きたのは、ブロンコーストスプルート（Bronkhorstspruit）とベレナ（Verena）を結ぶ道路で、プレトリアから約70キロの地点。
救急医療機関ER24の広報担当者ラッセル・メイリング（Russel Meiring）氏は、子ども19人とバスの運転手が死亡したと述べた。他に数人の子どもが負傷したという。
事故原因は今のところ分かっていない。
イースター（Easter、復活祭）だった先週末は交通事故の死者が前年同期比51％増の235人に達し、ジョー・マスワンガーニ（Joe Maswanganyi）運輸相が交通事故に注意するよう呼び掛けていた。
南アフリカは道路網が整備されているにもかかわらず、スピードの出し過ぎや無謀運転、車両の不備、シートベルトの未着用が原因で交通事故死亡率が高い。
【翻訳編集】AFPBB News