¥¿¥¤¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¼Ö¤Ï¡© 1°Ì¥È¥è¥¿¡¢2°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¤¢¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡ª¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Û
3·î27Æü¤ÎVIP¥Ç¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î9Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤ÏBMW¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¡¢¼ç¤Ë³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤éÆ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¼Ö¤À¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÆüËÜ¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¤¤¹¡¶
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎÆüËÜ¼Ö¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÆüËÜ¼Ö¹ç·×¤ÇÌó9³ä¤Ë¤âÃ£¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¹¶Àª¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÉ¤ë¤®¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤¬¤¤¤¹¡¶¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´ÂÎ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È2°Ì¤Ë¤¤¤¹¡¶¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯Ãæ¿´¤ÎÅ¸³«¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¤ò´Þ¤àÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏSUV¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¤¤¹¡¶¤¬¥¤¥Á²¡¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬SUV¡ÖMU-X¡×¤À¡£ÆÃ¤Ë¿··¿¼Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìºòÇ¯Êë¤ì¤è¤ê¿·³«È¯¤Î1.9¥ê¥Ã¥È¥ë¥¿¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö1.9L DDI¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·ÁÊµá¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄãÇ³Èñ¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖYEAR 2016 OF CAR¡×¤Ç¤Ï¡ÖMOST HI-TECH¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£º£Ç¯¤ÏLED¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿3D¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤·¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖD-MAX¡×¡¢SUV¤Î¡Ömu-X¡×¤Ç¹¥Ä´¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¤¤¹¡¶¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÆ°¤¤Î·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¿··¿¼Ö¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éËèÇ¯¹â¤¤½¸µÒÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë
¿··¿¼Ö¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥Û¥ó¥À¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖCR-V¡×¤¬¿··¿¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ËËÌÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢±¦¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ï¤³¤³¤¬½é¤á¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2.4¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼«Á³µÛµ¤¤È1.6¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤òÀßÄê¡£Á´Ä¹4571mm¡ßÁ´Éý1855mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë3Îó¤Î¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥»¥¢¥óÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¹ñ³°¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¼Ö¼ï¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×¤À¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÉü³èÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥»¥À¥ó·Ï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥¿¥¤¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÈ´·²¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤ÎÆþ¸ý¤ÎÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤Ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ê£¿ôÂæ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï116Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä(ÆüËÜ±ß´¹»»¡§Ìó375Ëü±ß)¡£CR-V¤â¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤â¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ë°Â¤¤1.99%¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¬¥Û¥ó¥À¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¿··¿¡ÖCR-V¡×¤È¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×¡£CR-V¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿7¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ï1.5L¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿
Å¸¼¨¤Çµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¡£¥Ö¡¼¥¹¤ÏºÇÂçµé¤ÎÌÌÀÑ¤È¤Ê¤ë1998Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ö¼ï¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£¤¬¡¢²¿¸Î¤«¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤À¤±¤ÏÌ¤½ÐÅ¸¡£¼Â¤Ï¥È¥è¥¿¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¥Û¥ó¥À¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê³ÈÈÎ¤Ç¤¤ë¼Ö¼ï¤òÁ´ÌÌ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëºîÀï¤òºÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥È¥è¥¿¤¬¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âÂæ¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ª¥¹¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡Ö¥Ù¥ë¥¿¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼Ö¼ï¤Ç¡¢¥¿¥¤¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Ê¤á¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¤â°Â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤é60Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä(ÆüËÜ±ß´¹»»¡§Ìó198Ëü±ß)¤ÇÇã¤¨¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¡×¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥°¥ì¥¤¥¹¡Ë¤Ë¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼Ä¾Á°¤ËÂçÃÀ¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç¤³¤½³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢´ðËÜ¤ÏÇÀ¶È¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç7¿Í¤¬¾è¤ì¡¢»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼ûÍ×ÁØ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥¨¥¢¥³¥ó¤òÁõÈ÷¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¥Ò¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤ÏÈóÅëºÜ¤À¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê(¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖV¡×¤Ç86Ëü5000¥Ð¡¼¥Ä)¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ï100%ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â³Û¤Ê´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¡¢¤â¤Ã¤È¤â°Â¤¤2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç367Ëü8000¥Ð¡¼¥Ä(ÆüËÜ±ß´¹»»¡§Ìó1200Ëü±ß)¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬ÉÙÍµÁØ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âð÷¤±¤ëÏÃ¤À¡£
¢¬¥È¥è¥¿¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò½ü¤¯Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ÐÅ¸¡£7¿Í¾è¤ê¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢»ÅÍÍ¤È¤·¤ÆÄ¶¿Íµ¤¡£¥¢¥¸¥¢ÀìÍÑ¼Ö¡ÖVIOS¡×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥Ù¥ë¥¿¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¸å·Ñ¼Ö
¥¿¥¤¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Ç¥È¥è¥¿¡¢¤¤¤¹¡¶¡¢¥Û¥ó¥À¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬»°É©¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£ÆÃ¤ËSUV¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Æ±¼Ò¤¬100¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆºîÀ½¤·¤¿¥ì¥×¥ê¥«¡Ö»°É©A·¿¡×¤À¡£Æ±¼Ò»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»°É©¡ÖA·¿¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÎÌ»º¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ1917Ç¯¡ÊÂçÀµ6Ç¯¡Ë¤«¤é»îºî¡£1921Ç¯¤Þ¤Ç·×22Âæ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï2765cc4µ¤Åû/35ps¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ7¿Í¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤òÂçÉý¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿1¿Í¾è¤êÍÑ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥³¥ë¥È¡Ö1000¡×¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿KE43·¿¡Ê977cc4µ¤Åû/55ps¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¬¾å¤Ï¡Ö»°É©A·¿¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ1¿Í¾è¤ê¤È¤·¤¿¤¬¡¢Â¤¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£²¼¤Ï»°É©¤ÎÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
Â¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¸¤â¸«½ê¤Î1¤Ä
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æü»º¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¹¥º¥¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼(2016Ç¯¥¿¥¤¹ñÆâ¥·¥§¥¢½ç)¤Ê¤É¤â½ÐÅ¸¡£Æü»º¤Ï¥á¥¤¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ê¥ô¥¡¥é¡×¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤ò¥¿¥¤¤Ç¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£56Ëü8000¥Ð¡¼¥Ä(ÆüËÜ±ß´¹»»¡§Ìó185Ëü±ß)¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¤Ç¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢EV²½¤Ø¤Î»î¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤«¤éÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-Bio Fuel-Cell¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡ÖÆü»ºe-NV200¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¢¬¤³¤Á¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ê¥ô¥¡¥é¡×¤ÎºÇ¾å°Ì»ÅÍÍ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡£Æâ³°Áõ¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤è¤êÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë
¥Þ¥Ä¥À¤Ï¿··¿¡ÖMX-5¡Ê¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ËRF¡×¡¢²þÎÉ·¿¡ÖCX-3¡×¤òÈ¯É½¡£CX-3¤Ï¥¿¥¤¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾ÎTAJA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2016¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£G¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤äSKYACTIVµ»½Ñ¡¢i-ACTIVSENSE°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Á³Ê¤ò83Ëü5000¥Ð¡¼¥Ä(ÆüËÜ±ß´¹»»¡§270Ëü±ß)¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¬¥Þ¥Ä¥À¥Ö¡¼¥¹¤ÏÂçÈ¾¤òÀÖ°ì¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÅ¸³«¡£¥¿¥¤¤Î¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖCX-3¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥ß¥ª¤Î¥»¥À¥óÈÇ¡Ö¥Þ¥Ä¥À2¡×¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿
¥Õ¥©¡¼¥É¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×·Ï¤Ë¶¯¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î1¤Ä¡£2015Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ïº£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö·¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢¬¿··¿¼Ö¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¥Õ¥í¥ó¥È²ó¤ê¤òÂçÃÀ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¥¹¥º¥¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ïµì·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSWIFT¡×¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖRX-¶¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤äLED¥¤¥ë¥ß¤Î¤Û¤«¡¢16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¤ò¥¬¥ó¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¢¬¥¹¥º¥¤Ïµì¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖRX-¶¡×¤ò½ÐÅ¸¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»ÅÍÍ¤È¤·¤¿
¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¨¥³¥«¡¼¤ÎÀ¸»º¤òÅ±Âà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥³¥í¥é¥É¡×¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¡×¤Ê¤É¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×·Ï¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¡£²ñ¾ì¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤À¡£¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥Ö¡¼¥¹Ãæ±û¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤ÏÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¢¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤ò»²¹Í½ÐÉÊ¡£ÈÎÇä¤Î¼çÎÏ¤ÏSUV¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥£¥Ð¡×¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¥³¥í¥é¥É¡×¤È¤Ê¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¤Î¤â¸«½ê¤Î1¤Ä¤À¡£¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡×¤ä¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡×¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡×¤Ê¤É¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¢¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹Wraith Black Badge¡×¡£¤è¤ê¥ï¥¤¥É¤ËÀº×û¤µ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥¯¡¼¥Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë
¢¬¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎSUV¡Ö¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¡×¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éSUV¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿
¢¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Ïº£Ç¯3·î¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥¥Ã¥·¥åS¡×¤ò¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¥ß¥¢
¢¬¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó720S¡×¤Ï3·î½é¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£3ÉÃ¤Ç100km/h¡¢5ÉÃ°ÊÆâ¤Ë200km/h¤ËÃ£¤¹¤ëÄ¶¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤À
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡×¡¢¥¹¥¨¡¼¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡×¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¡×¡ÖKIA¡×¡Ö¥µ¥ó¥è¥ó¡×¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö¥¿¥¿¡×¤Ê¤É¤â½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¬¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁá¤¯¤â¿··¿¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤ò»²¹Í½ÐÉÊ¡£º£²Æ°Ê¹ß¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤¹¤ë
¢¬¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ò¹âµé¼ÖÏ©Àþ¤ÇÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë¡ÖXC90¡×(¼êÁ°)¤ä¡ÖV90¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö90¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤¹
¢¬¥Ý¥ë¥·¥§¤Î4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡Ö¥Ñ¥Ê¥á¡¼¥é4S¡×¡£¤è¤ê¥Ý¥ë¥·¥§¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
¢¬¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¤Ï¾®·¿¥»¥À¥ó¡Ö¥¨¥é¥ó¥È¥é¡×¤äSUV¡Ö¥¿¥¯¥½¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢VIP¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡ÖH-1¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢¬¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¤Î·»Äï²ñ¼ÒKIA¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×(º¸)¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥½¥¦¥ë¡×¤¬¼çÎÏ
¢¬´Ú¹ñ¡¦¥µ¥ó¥è¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥¿¥ô¥£¥Ã¥¯¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2.2L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë
¢¬¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¿¥¿¡×¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¼êÁ°¤Ï¼çÎÏ¤Î¾®·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¹¥â¡¼¥°¥é¥ó¥Ç¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¼ÖÎ¾¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²ñ¾ì¤Ï1Æü¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¸«¤Æ²ó¤ì¤ë¡£¼¡¤Î³«ºÅ¤Î¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é10Æü´Ö¤Û¤É³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤Ï¤¼¤Ò½Ð³Ý¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¤¬²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£