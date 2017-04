初日の白さを、いつまでも。

それが「皮脂・汗による汚れ(黄ばみ)」。コレがあるからこそ、生地自体はまだまだ現役レベルなのに、泣く泣く捨てる or そのままタンスの奥底で永眠することになってしまう。

だからこそ僕は、この「#FFFFFFT for LAUNDRY」が気になって仕方ない。

「#FFFFFFT for LAUNDRY」は、4月22日(土)から「#FFFFFFT」にて販売開始。ただし、500個限定なので注意したいところ。価格は1,200円(税別)。あくまでも個人的感覚だけれど、このプライスならゴールデンウイークには売り切れるんじゃないかなあ。きっと、世の中には、白Tラバーがごまんといるはずだから。

