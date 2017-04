USBケーブルやLANケーブル、HDMIケーブルなど、とにかくごちゃごちゃしがちなケーブルを簡単かつキレイにまとめられる方法が人気を集めています。詳細は以下からこれが海外サイトで話題になっている方法。まず1本の結束バンドの中にすべてのケーブルを通し、ケーブルとケーブルの間に、別の結束バンドを1本ずつ巻いていきます。Saw this in /r/oddlysatisfying, thought some people here might find it useful : homelabそしてケーブルたちの間に通した結束バンドを締めれば……ケーブルが絡まることなく、きれいに独立させて並べることができます。なお、結束バンドの代名詞的な存在である「インシュロック」公式サイトでは、ケーブルを傷つけずに外す方法も公開中。ケーブルを整理しておけば、ロボット掃除機による巻きこみ事故なども低減できるため、部屋を掃除するついでにやってみるのもいいかもしれません。

