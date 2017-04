01.

寝相はきっとこんな感じ

02.

飼い主の複雑な気持ち

03.

こら、じゃま!

04.

なかなか

かわいい写真が撮れない

05.

全身の毛づくろい

06.

お風呂はきらい

07.

病院に行くとき

08.

待合室にて

09.

獣医さんとご対面

10.

道行くおじさんに...

