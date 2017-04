「拾った木の棒を自慢したい」そんな女の子のかわいらしさが、海外のTwitterを賑わせている。

「ご覧ください、彼女の棒です」

お母さんのTriggaVaeさんが4月14日に、「娘がみんなに棒を見せたいんだって。ご覧ください、彼女の棒です」というツイートを投稿した。

そして添付された画像がこちらだ。

▼棒を自慢げに持つ女の子

TriggaVae/Twitter

▼ちょっとどや顔

TriggaVae/Twitter

▼本当にうれしそう

TriggaVae/Twitter

▼満面の笑み!!

TriggaVae/Twitter

she wanted to show everybody her stick. so everybody, here is her stick. pic.twitter.com/uffJZZFLR9 — Vae. (@TriggaVae) April 13, 2017

「いいね」の数は23万件以上!

このツイートは投稿から1週間も経たないうちに、6万回以上リツイートされ、いいねの数は23万5,000件を超えた。

これだけ反響が大きくなると、ネガティブな反応もありそうなものだが、800件を超えるコメントを見てみると、「本当にいい棒ね」「彼女にそんな素敵な棒は見たことなし、見つけたあなたを誇りに思うって伝えておいて」「私にもそんな棒があったら」「すっごい幸せになった」など、子どもらしいかわいらしさに心を動かされた人の声ばかりだ。

中には「このコメントを彼女に読んであげて。みんなポジティブだよね」というものもあった。

また、「新しい彼を自慢するときってこんなんだよね」なんて声もある。

コメディアンも真似

イギリスのラジオ局の公式アカウントも、この写真を紹介。

Today’s Fair Play, You’ve Won The Day goes to @triggavae‘s daughter Jordyn. @MattRichardson3 has gone outside to get his own stick too! pic.twitter.com/C60ASXuyUG - Virgin Radio UK (@VirginRadioUK) 2017年4月19日

横でマネしているのは、同局で帯番組を持つ、コメディアンのMatt Richardsonさんだ。

注目を集めたJordynちゃん

その純粋さで多くの人の心をつかんだのは、Jordynちゃん。お母さんは、彼女が寝ているときにそっとキスをするのが大好きなんだとか。

love kissing on her while she’s sleep pic.twitter.com/RwP4OPZUYZ

- Vae. (@TriggaVae) 2017年4月12日

これからもキラキラした感性で、周りの人たちを幸せにしていくのだろう。