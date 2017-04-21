【AFP＝時事】中国は20日、同国初の宇宙貨物船「天舟1号（Tianzhou-1）」の打ち上げに成功した。



運搬ロケット「長征7号（Long March-7）」に載せられた天舟1号は午後7時41分（日本時間同8時41分）、同国南部・海南（Hainan）島にある文昌発射場（Wenchang Space Launch Center ）から打ち上げられた。今後、昨年9月に軌道投入された宇宙実験室「天宮2号（Tiangong-2）」とドッキングする予定。



中国は飛行士が常駐する宇宙ステーションを2022年までに完成させる予定で、国営新華社（Xinhua）通信は、今回の貨物船打ち上げは「極めて重要な一歩」だと伝えている。

【翻訳編集】AFPBB News