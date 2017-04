Appleは、毎日2リットル近くも「人工の汗」を自社で製造していることが明らかとなりました。AirPodsやApple Watchの品質テスト用に使われています。

Appleの環境保護に関する取り組みを報じた米メディアViceのジャーナリスト、アリエル・デュハイム・ロス氏が、Apple本社を訪れた際に得た情報として、Appleの知られざる研究開発の様子を、Twitterに写真付きで投稿しています。



Appleは、自社製品が環境に負荷をかけよう、製品の耐久性を上げ、耐用年数を伸ばすための研究を行っています。その一環として、Appleは「汗」も自社開発しているようです。

Appleの研究室で撮影された写真には、透明な液体に入れられたAirPodsとApple Watchが並んでいます。



Fun fact I learned on Monday @Apple HQ: a lab tech makes half a gallon of synthetic sweat EACH DAY to test products https://t.co/3ocKDgEqGC pic.twitter.com/P6G6Bw15ee

— Arielle Duhaime-Ross (@ArielleDRoss) 2017年4月19日