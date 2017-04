・ ・ ・ 2017.04.09 朝ごはん ・ ・ +発芽玄米おにぎり +とろろ芋と三つ葉の玉子焼き +うどの塩炒め +ふきのとう.わかめのピーナツ和え +菜花とスナップえんどうぬか漬け +おから入り鯵つみれ汁(春キャベツ.椎茸) 他 酢ばす.わさび菜など🍓 ・ ・ ・ 三つ葉とふきのとうは 義父母宅の庭で摘んできました☺︎ ・ ・ ・ #まごわやさしい #一汁三菜 #日本が元気になるご飯 ・ ・ ・ コメントお休みします。 いつもありがとうございます🙏 ・ ・ ・ Today's breakfast. Unpolished rice balls(pickled Japanese mustard spinach,kelp), rolled omelet with grated yam and Japanese honeywort, sauteed udo(Japasese spikenard), boiled butterbur scape and wakame seaweed dressed with peanut, horse mackerel ball soup, and so on.🍓 ・ ・ ・

